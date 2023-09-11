Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla emniyet güçleri tarafından okul önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak denetim yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla emniyet güçleri tarafından okul önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak denetim yapıldı. Şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak arama yapılırken, okul çevresindeki tekel bayiler denetlendi.

Kâğıthane'de okulların açılmasıyla polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı personeller, Ahmet Buhan Anadolu Lisesi önünde denetim gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli gerçekleştirilen denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüphelenen kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) araması yapıldı. Okul çevresinde bulunan tekel bayilerin ise belgeleri kontrol edilirken çocuklara satılması yasak ürünler denetlendi.

Lise son öğrencisi Ronay Çalıkılıç, polis denetimlerinin güvenlikleri açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Bu bizim için çok güvenli. Okul çıkışlarında çok sıkıntılar olabiliyor. Okula gizli şekilde bir şeyler sokabiliyorlar. Polisler bu konuda bizim güvenliğimiz için en iyisini yapıyorlar. Devamını da isterim. Kimliği belirsiz insanların ne yapacağı belli oluyor. Onlar hepsini etkisiz hale getirip alıyorlar" şeklinde konuştu.

Emniyet tarafından, her gün 118 noktada okul ve çevrelerinde uygulamalar yapılacağı bilgisi verilirken, bu uygulamaların tüm eğitim öğretim dönemi boyunca planlanarak devam edeceği belirtildi.

Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Kağıthane’de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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