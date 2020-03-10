Kağıthane’de “Robotik Kodlama” atağı

KAĞITHANE Belediyesi'ne bağlı yaşam beceri atölyelerinde son 1 yılda bin çocuğa ücretsiz olarak robotik kodlama öğretildi. Yaşları 9 ile 18 arasında değişen çocuklar, bu atölyelerde bağımsız hareket edip çarpmadan ilerleyen, labirentten çıkan, piyano çalabilen, merdiven çıkabilen, uzaktan kumandayla hareket edip renkleri ayırt edebilen robotlar üretiyor.

Kağıthane Belediyesi, ilçede 5 farklı mahallede hizmete sunduğu yaşam beceri atölyelerinde son bir yılda bin kadar çocuğa robotik kodlama öğretti. Haftanın 6 günü eğitimlerin devam ettiği atölyelerde çocuklar öncelikle Lego setleriyle robotlarını tasarlıyor. Sonrasında elektronik devreler yardımı ile kodlama dillerini kullanarak; ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren robotlar üretiyorlar. Yaşları 9 ile 18 arasında değişen çocuklar bu atölyelerde bağımsız hareket edip çarpmadan ilerleyen, labirentten çıkan, piyano çalabilen, merdiven çıkabilen, uzaktan kumandayla hareket edip renkleri ayırt edebilen robotları rahatlıkla üretebiliyor.

"TEKNOLOJİDE SIFIR BAĞIMLILIK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kendisi de ayrıca Bilgisayar Mühendisi olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye'nin artık insansız hava aracı, elektrikli otomobil, insansız denizaltı, uçak gemisi yapabilecek kabiliyette olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin teknolojide dışa sıfır bağımlı olması için çalışıyoruz. Kağıthane'nin ara sokaklarında artık çocuklar robot üretiyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Teknoloji üreten ülke olma yolunda biz de çocuklarımızı eğiterek destek oluyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız büyüdüklerinde ülkemizi uzayda temsil edecekler. Bugün dünyanın en büyük devletleri artık uzayda söz sahibi olmak için yarışıyor" dedi.

KODLAMA NEDİR?

"Cep telefonu, bilgisayar hatta araba, uçak gibi tüm elektronik mekanizmalarla çalışan nesnelerin, doğru ve sürekli çalışmasını sağlayan programlama diline "kodlama" deniyor. Örneğin; telefonunuzda mesajlarınıza bakmak istediğinizde mesajlar simgesine dokunursunuz ve mesaj kutunuz açılır. İşte burada telefonunuza mesajların açılması gerektiğini söyleyen şeyin adı "Kodlama'dır. Robotik Tasarım ve Kodlama robotun bütün malzemelerini, bileşenlerinin bir araya getirilmesini, yazılım programının hazırlamasını ve yüklemesini ön gören sistemdir. Bugün insansız hava ve kara araçlarının temelinde yine Robotik Kodlama vardır."

Kaynak: DHA