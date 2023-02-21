Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!

İstanbul, Kağıthane'de bir kişi, tadilat yaptığını söyleyerek gizli bir şekilde aylarca binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi.

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Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!

Olay İstanbul’un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi’ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, aylar önce gizlice bir binaya giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan kişi, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.

Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!

Gizli bir şekilde kazı yapan kişi görenlere ise tadilat yaptığını söyleyerek sürdürdüğü çalışmasında zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırması onu ele verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine intikal edince şahıs, panikleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!
Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup ‘hayırdır ne iş yapıyorsun’ dedik.

Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!

Bize, ‘içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz’ dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" dedi.

Polis ekipleri binaya kontrol amaçlı geldiklerinde ise içler acısı manzarayla karşı karşıya kaldılar. Şahıs kazdığı alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüntülendi.

Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Depremden de ders almadı: Zemine 1.5 metre kaçak kat!

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