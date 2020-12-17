Kağıthane'de silahlı kavga! Lüks ciple kalabalığın arasına daldılar
Kağıthane'de aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup cadde ortasında silahlı kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada yaralanan bir kişi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken diğer grup ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından lüks ciple hastaneyi basan grup polis tarafından gözaltına alındı.
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17 Aralık 2020 Perşembe 14:22
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