Kağıthane'de spor salonunda yangın (1)

KAĞITHANE'de bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda saat 16.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA