Kağıthane’de tır yokuştan kaydı: 4 otomobile çarptı
Kağıthane'de yokuşta kayarak karşı yönden gelen otomobili sürükleyip park halindeki 3 otomobile çarpan tır iki ağacı da devirdi.
Kaza, Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan malzeme yüklenen tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen tır, park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan tır çarptığı iki ağacı da devirirken, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 4 otomobilde hasar oluştu.
Kazayı gören bir görgü tanığı, "Şoförü biraz sersemdi. Yaralı yoktu. 4 tane araba hasar gördü. Ağaçlar devrildi" dedi.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI