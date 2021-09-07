Kağıthane’de yaşanan kadın cinayeti! Önce eşini başından vurdu, sonra intihar etmeye çalıştı

Kağıthane Şirintepe Mahallesinde gerçekleşen olay dün 15.00 sıralarında gerçekleşti. 33 yaşındaki koca eşini banyoda tabanca ile kafasından vurarak öldürdü. Sonrasında kendi başına ateş ederek yaralanan koca hastaneye kaldırıldı. Olay gerçekleşirken çocukların okulda oldukları bildirildi.



Edinilen bilgilere göre olay saatinde sokak üzerindeki yurttaşlar, binadan gelen 2 el silah sesini duydu. Duydukları ses üzerine polise ihbarda bulundular. Olay yerine intikal eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, daire kapısı önünde kurşun izlerine rastladı.



KADIN ÖLÜ, KOCA YARALI

Çilingir eşliğinde eve giren polis ekipleri, banyoda A.A. (33) ve eşi Eda Aydoğan’ı (23) tabanca ile başı vurulmuş şekilde buldular. Polis ekipleri kadının öldüğünü bildirirken, ağır yaralanan koca sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra ambulans ile Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı. A.A.’nın hayati tehlikesi devam ediyor.



ÇOCUKLARI AKRABAYA TESLİM EDİLDİ

Olayla ile ilgili incelemelere başlayan polis, tabancaya el koydu. Genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Çiftin 7 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu öğrenildi. Ada isimli çocuk emniyet memurları tarafından okuldan alınıp savcılık kararıyla akrabalarına teslim edildi.

