Kağıthane'de yıkım gerginliği yaşandı!

Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Binada kalanlarla polisler arasında gerginlik çıktı.