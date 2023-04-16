Kağıthane'deki yangın korkuya neden oldu! Vatandaş hortumla yangına müdahale etti!

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkonda meydana geldi. Tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyüyerek balkonu sarması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada Kağıthane Belediyesine ait bir su tankerindeki görevliler, yangını görerek müdahale etmek istedi. Tankerin balkonun altına yanaştıran görevliler, aracın üstüne çıkarak hortumla alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına ise bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.



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VATANDAŞ HORTUMLA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, dairede yaşayan yaşlı bir kadın ise vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Balkonun alev alev yandığı anlar ve hortumla müdahale ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadının kontrollerini yaptı.