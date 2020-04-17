Kağıthane’ye 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi

Kağıthane Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. İlçe sakinlerinin tek kullanımlık maske ve eldivenlerini atmaları için 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından Kağıthane Belediyesi önlemlerini aldı. Hem çevre hem doğa hem de insan sağlığının korunması için yerleştirilen tıbbi atık konteyneri uygulaması başladı.

150 ADET TIBBİ ATIK KONTEYNERİ YERLEŞTİRİLDİ

Kağıthane Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarak korunmak isteyen vatandaşların kullanım sonrasında yerlere atılmasını engellemek amaçlı önlemlerini aldı. İlçe sakinlerinin kullandıkları maske, eldiven ve izolasyon tulumlarının atılması için 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirdi. İlçe sakinleri kullandıkları maske ve eldivenlerini üzerinde "Lütfen maske ve eldivenlerinizi buraya atınız" yazan atık kutularına atacak.

Kaynak: DHA