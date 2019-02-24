Kağıtsporlu Tolga olimpiyat madalyasını hedefliyor

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı atıcısı Tolga Tuncer, Atıcılık dalında ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı atıcısı Nedim Tolga Tuncer, olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında yapılacak kota mücadelelerinde başarılı sonuç alıp 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmek isteyen Tuncer'in hedefi, Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmak. Atıcılığa ilk olarak 14 yıl önce babasının desteği ile başladığı ifade eden Milli Atıcı Tuncer, "İlk başladığım yıllarda bu seviyelere kadar gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Atıcılığa hobi amaçlı başladım. Sonrasında bazı yarışmalara katıldım, yarışmalarda elde ettiğim başarılar ile milli takıma seçildim. Şimdilerde ise hedefim daha büyük. Birçok konuda sıkıntı çektiğimiz zamanlarda Kağıtspor bize destek verdi. Kağıtspor ailesinin bir üyesi olmak benim için çok önemli. Şu an bulunduğumuz süreçte önemli bir takvim bizleri bekliyor. Murat İlbilgi ile beraber iki Kağıtsporlu, Büyük Erkekler Trap Türkiye sıralamasında zirvede yer alıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadeleleri başlıyor. Bunun için haftada 6 gün hocamızın eşliğinde antrenman yapıyoruz. Atış antrenmanları dışında kondisyon ve denge çalışmalarımız oluyor" dedi.

Hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı hocası Ali Emre Güray, "Sezona Kahramanmaraş'ta bir prova yarışmasıyla başladık. Tolga burada sezon başı olmasına rağmen çok iyi bir skor çıkardı. Önümüzdeki günlerde Mersin'de bir prova yarışması var. Oraya da katılacağız ve ardından Meksika'da kota maçlarına gideceğiz. Tolga oldukça güçlü ve yetenekli bir sporcu. Her sporcunun olduğu gibi onun da eksikleri var. Bunlar üzerinde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki Tolga, olimpiyat madalyasına en yakın aday" diye konuştu.

Kaynak: İHA