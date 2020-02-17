Kağızman-Ağrı kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan tipi dolayısıyla Kağızman-Ağrı kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisi ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda mahsur kalan araçları kurtararak yolu trafiğe açtı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle bir süre sonra yol tekrar trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolun açılması için çalışmaları sürüyor.





Kaynak: AA