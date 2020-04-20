İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kağızman beyaza büründü

Kağızman beyaza büründü

Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü.

Kağızman beyaza büründü

Kağızman'da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü.

Türkiye'nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman'da her yıl Nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açıyor ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünüyor. Her yıl bu tarihlerde birçok kişi yüksek kesimlere çıkarak ilçenin kuş bakışı fotoğraflarını çekerek zaman geçiriyor.

Bu yılda Nisan ayı ile birlikte açan kayısı bahçeleri ile Kağızman beyaz gelinliğini giydi

Kağızman beyaza büründü

Kağızman beyaza büründü

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT