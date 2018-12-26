Kağızman Kuloğlu Köyünde kütüphane açılışı yapıldı

Kağızman'da Kuloğlu Ortaoklunda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kuloğlu Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını Kaymakam Ercan Öter, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile köy muhtarı yaptı.

Kütüphane açılışı ardından öğrencilerle sohbet eden İlçe Kaymakamı Ercan Öter, kitap okumanın önemine değinerek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kütüphane açılışı ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yapan Kaymakam Öter, 1.ve 2.sınıf öğrencilerine kitap okutarak okuma düzeylerini kontrol etti. Öğretmenlere de tavsiyede bulunan Öter, öğrencilerin daha çok kitap okumaya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA