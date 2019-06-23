Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristler kaçırdığı çobanı öldürdü. Teröristlerin 2016 yılında da öldürülen çobanın akrabası, eski köy korucusu Mikail Güldere'yi öldürdükleri ve cesedinin altına bomba tuzakladıkları ortaya çıktı.

Kağızman'a bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldı. Süleyman Güldere'den haber olamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylülerin arama çalışmaları sonucu Süleyman Güldere'nin cesedi, Çemçe Madur bölgesindeki çadırda silahla öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemenin ardından Süleyman Güldere'nin cesedi, helikopterle Kağızman'a getirdi. Jandarma ekiplerince teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Teröristler köy korucusu Mikail Güldere'yi de öldürmüştü

Öte yandan, Kağızman'da çobanlık yapan eski köy korucusu Mikail Güldere de 15 Eylül 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü. Teröristler öldürdükleri Mikail Güldere'nin cesedin altına el bombası ile tuzak kurmuştu.

Kaynak: İHA