Kağızman’da UYUMA projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kağızman'da Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi'nin tanıtım toplantısında yapıldı.

Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ercan Öter, Kamu Kurumu temsilcileri, Okul Müdürleri, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Toplantıda katılımcılar, Bağımlılık, Uyuşturucu, kötü alışkanlıklarla mücadele ve İçişleri Bakanlığı'nın "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA Projesi" sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek.

Buna göre, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı uzmanlarının imzasını taşıyor. İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda kullanıma sunulması beklenilen uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara yüklenebilecek. Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak.

İhbarcının kimliği gizli kalacak

Kağızman'da düzenlenen toplantıda katılımcıların soruları cevaplandırılırken, ihbarcının kimliğinin gizli kalacağına dikkat çekildi. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak. Herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.

Kaynak: İHA