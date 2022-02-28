Kâh ne demek, TDK'ya göre Kâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâh ne demek? Kâh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâh kelimesi. Peki kâh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâh nedir, kâh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kâh kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kâh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ara sıra



KÂH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İstanbul bu yüzden kâh gazsız kâh elektriksiz ve kâh kömürsüz kalabilir.

