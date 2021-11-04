Kahin Alois Irlmaier'den ürküten itiraflar! 2. Dünya savaşını bilmişti! Bu kez de...

1894 Almanya doğumlu Alois Irlmaier, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya savaşı ve sonraki süreci tahmin etmişti.

2. DÜNYA SAVAŞINDAKİ KEHANETLERİ GERÇEKLEŞTİ

Irlmaier, sondaj kuyu kazıcısıydı ve maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Irlmaier'in, 2. Dünya Savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişinin bulunması konusunda oldukça isabetli kehanetler yaptı.

BÜYÜCÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Irlmaier, İkinci Dünya Savaşı sırasında kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlendi. Irlmaier'in söylediklerinin doğru çıkması, zaman içinde büyücü olarak nitelendirilmesine neden oldu. Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr olmadığını kanıtladı.

"GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ YAŞAMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Irlmaier, gelecekle ilgili bilgileri bazen bir film izliyormuş gibi sinema ekranında beliren rakamlar, şifreler ya da tamamlanmamış veriler şeklinde görüyordu. Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü de tahmin etmişti. Son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

"AKDENİZ'DE DÜŞMANLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

Alois Irlmaier'in 3. Dünya Savaşı'na yönelik kehanetleri duyanları ürkütüyor. Irlmaier'in 3. Dünya Savaşıyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Her şey barışı çağırıyor. Şalom (Shalom – İbranice barış ve esenlik demek)! Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir, büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır! Fakat asıl kıvılcım Balkanlar'da ateşlenir. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi! Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden…"

"KESİNLİKLE OLACAK"

Üçüncü Dünya Savaşı'nın yılını tam olarak göremediğini belirten kahin, "3. Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek, gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce, yağmurlu bir gecede başlayacak." diye konuştu.