Kahin Baba Vanga kehanetiyle yine nokta atışı yapmış! Ne dese çıkıyor! Dünyayı neler bekliyor, sırada ne var?

Koronavirüsten, Rusya- Ukrayna savaşına, Putin'in güç gösterisinden, 11 Eylül saldırılarına kadar bir çok kehanetiyle nokta atışı yapmış olan kör kahin Baba Vanga, listesindeki ön görüleriyle tüyleri ürpertti. Son olarak Elon Musk'ın "Beyin çipi" projesi için de tahminde bulunan Vanga, dünyayı neler beklediğini bir bir sıralamış ve insanlığın robot gibi yaşam süreceğine dikkat çekerek, "İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

ELON MUSK BEYİN ÇİPİ PROJESİ

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde beyin çipini hayata geçireceğini duyurdu. Neuralink isimli projeyle; insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde robotik kodlama sisteminin kişinin beynine yerleştirilecek. Bu sayede, insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurulabilecek. Bir nevi insanoğlu robotlaştırılacak. Neuralink projesi için gerekli çipler ise insanlar üzerinde denenmeye başlandı.

BABA VANGA ROBOT KEHANETİ

Elon Musk'ın açıklamaları ardından, teknolojinin siber tehlike boyutu gözler önüne serilmişti. İlk olarak hayvanlar üzerinde denenen bu projenin, insan üzerinde denenmeye başlanması ise paniğe neden olmuştu.

Bunun üzerine Kahin Baba Vanga'nın kehanetleri akıllara geldi. Baba Vanga ileri tarihler için "İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek" kehanetinde bulunarak, Elon Musk'ın projesine de nokta atışı yaptı.

BABA VANGA'NIN YIL YIL KEHANETLERİ

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor.

2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor.

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.

KAHİN BABA VANGA KİMDİR? BABA VANGA NERELİ,KAÇ YAŞINDA? ÖLDÜ MÜ?

Asıl ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga’nın doğa üstü yeteneklerine sahip olduğuna inanıyor.

Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı olmadığı için, geleneklere göre ona bir isim verilmemiş. Bebekken ilk ağladığı zaman, bir ebe sokağa çıkıp, ona yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması talep edildi, ancak bu isim "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.

Hayatının dönüm noktası ile bir kasırga sonucu başladı. İddiaya göre kasırga Baba Vanga'yı 2 km uzaklığa fırlatıyor ve bulunduğunda ise gözlerine kum parçacıkları kaçmıştı. Bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden hayatını kaybetti. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı. Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petrich'deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.