2021 yılında Baba Vanga yine kehanetleriyle gündeme geldi. Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını böylelikle benzine ihtiyaç duyulmayacağını ve dünyayı 'güçlü bir ejderhanın' ele geçireceğini söylemiş ve insanlar 'güçlü ejderhanın' Çin olduğuna inanıyor. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa’da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı 'kehanetler' ile gündeme gelmişti. Peki Kahin Baba Vanga kimdir? Baba Vanga nereli,kaç yaşında? Öldü mü? İşte tüm yanıtlar...

KAHİN BABA VANGA KİMDİR? BABA VANGA NERELİ,KAÇ YAŞINDA? ÖLDÜ MÜ?

Asıl ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya’da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga’nın doğa üstü yeteneklerine sahip olduğuna inanıyor.

Baba Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı olmadığı için, geleneklere göre ona bir isim verilmemiş. Bebekken ilk ağladığı zaman, bir ebe sokağa çıkıp, ona yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması talep edildi, ancak bu isim "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi. Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü.

Hayatının dönüm noktası ile bir kasırga sonucu başladı. İddiaya göre kasırga Baba Vanga'yı 2 km uzaklığa fırlatıyor ve bulunduğunda ise gözlerine kum parçacıkları kaçmıştı. Bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden hayatını kaybetti. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı. Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petrich'deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.