Daha önce bildiği kehanetlerle adını büyük kitlelere duyuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Vanga’nın kehanetlerine göre dünyamızı oldukça zor günler bekliyor.

Baba Vanga’nın kehanetleri:

2021: Dünya’nın yörüngesinde hafif bir kayma olacak. 2025: Avrupa’da düşük nüfus devam edecek. 2028: Yeni bir enerji kaynağı ortaya çıkarılacak, açlık azalacak ve insanlık Venüs’e insanlı araç gönderecek. 2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek, okyanuslardaki su seviyesi yükselecek. 2043: Müslümanlar Avrupa’ya egemen hale gelecek, dünya ekonomisi düzelecek.

Baba Vanga, 31 Ocak 1911’de günümüzün Makedonya sınırları içinde yer alan Strumitza’da dünyaya geldi, geçirdiği bir kaza sonrasında gözlerini kaybeden Vanga, kendisinden yüzyıllar önce yaşamış olan Nostradamus gibi kehanetlerde bulunmaya başladı. Vanga’nın kehanetleri kayıt altına alındı ve kehanetlerin bir bir gerçek olduğu görüldü.

Vanga’yı vefat etmeden önce ziyaret eden isimlerden birisi olan Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva, Vanga’nın koronavirüs salgınını doğru bildiğini ifade etti. Vanga’nın 2021 yılına yönelik kehanetinin ise ‘Dünya’nın yörüngesinde hafif bir kayma’ olduğunu dile getirdi.