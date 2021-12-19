Kahir isminin anlamı nedir, Kahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kahir isminin anlamı; Yok eden anlamındadır. Bu içeriğimizde Kahir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kahir isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.
Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kahir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kahir ismi ne demek, Kahir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kahir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.
Kahir İsminin anlamı nedir? TDK Kahir anlamı:
Kahir isminin anlamı, Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmıştır.
1- Üstün gelen, ezen, ezici.
2-Zorlayan, kahreden
3- Yok eden.
Kahir İsmi Kuranda geçiyor mu?
Kahir ismi kuranda geçmektedir.
Kahir isminin kökeni:
Kahir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 63 kişi tarafından kullanılmaktadır.
Kahir isminin cinsiyeti:
Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.
Kahir isminin rengi:
Kahverengi
Kahir ismindeki harf sayısı:
İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.
Kahir isminin Harf Analizi Nedir ?
Kahir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
K : Kariyerli
A : Öncü, lider, mantıklı
H : Statü/para, garantici
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
R : Akıllı, lider, sert
Kahir isminin Numerolojisi Kaçtır?
Kahir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K : 14
A : 1
H : 10
İ : 12
R : 21
= 58 – Kahir İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.
Kahir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri
Kahir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kahir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K: 2 A: 1 H: 8 İ: 9 R: 9 = 29
2 + 9 = 11 Kader sayısıdır
Kahir isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri
11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.
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