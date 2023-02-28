Kahlil John Wentworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahlil John Wentworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kahlil John Wentworth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kahlil John Wentworth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kahlil John Wentworth 25 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Trinidad ve Tobago uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kahlil John Wentworth Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jordie Isen, Football Agent yapmaktadır. Kahlil John Wentworth, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kahlil John Wentworth'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kahlil John Wentworth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kahlil John Wentworth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Simcoe CR FC
12 Ocak 2023 yılında Vancouver FC
Kahlil John Wentworth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kahlil John Wentworth şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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