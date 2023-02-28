Kahlil John Wentworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahlil John Wentworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kahlil John Wentworth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kahlil John Wentworth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.