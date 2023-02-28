Kahraba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahraba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kahraba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kahraba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kahraba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahraba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kahraba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kahraba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kahraba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kahraba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kahraba 13 Nisan 1994 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelmonem Abdelhamid Soliman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kahraba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Kahraba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kahraba'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kahraba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mkahrabaa1010/

Kahraba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kahraba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kahraba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kahraba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Enppi SC

8 Ağustos 2013 yılında FC Luzern

28 Mart 2014 yılında Enppi SC

1 Temmuz 2014 yılında Grasshoppers

31 Aralık 2014 yılında Enppi SC

2 Ağustos 2015 yılında Zamalek

14 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

25 Temmuz 2019 yılında Desportivo Aves

1 Ocak 2020 yılında El Ahly

12 Ocak 2022 yılında Hatayspor

30 Haziran 2022 yılında El Ahly

Kahraba kimdir

Kahraba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kahraba şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kahraba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 11 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 7 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 10 gol atmıştır.

Mısır U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kahraba nereli

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