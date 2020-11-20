Kahraman baba, ailesini alevlerin içinden aldı!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktığını fark eden bir baba, eşi ve çocuğunu yanına alıp diğer apartman sakinlerine haber vererek binayı boşalttırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından baba, olanları kameralara anlattı.
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