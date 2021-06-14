Buket Aydın aşkında şok gelişme! Emir Sarıgül'den bomba itiraf "Niyetimiz ciddi"Son dakika | Bakan Koca müjdeyi verdi: 35 milyon doz aşıya ulaştıkAda Masalı konusu ne? Ada Masalı oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?Müge Anlı'da günlerdir aranan Bahtiyar Acar tanınmaz halde bulundu! Kızı gözyaşlarıyla katil zanlısına seslendi: nasıl yaptın bunu babama!Maraşlı 22. bölüm full, tek parça izle | Maraşlı son bölüm izleAşkın Tarifi 2. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleKahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deTaşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!15 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ATV'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle

Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle

Show TV'nin yepyeni dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle linklerine yer verdik...

Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle

Tanıtımlarıyla oldukça merak uyandıran dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle Show TV ekranında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM  İZLE

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir. Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır. Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

KAHRAMAN BABAM 1 BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM 2. BÖLÜM  İZLE

Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izleKahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam 1-2 bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT