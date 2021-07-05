Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 5. bölüm canlı izle

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KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Kızıyla kendi evinde vakit geçiren Uğur dünyanın en mutlu insanıyken şimdi de onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zehra’nın oyununa gelmiştir. Ömrüm babası ile Zehra arasında sıkışıp kalmıştır. Yaşadıkları Zehra ve Cem’in büyük bir bedel ödemelerine neden olacaktır.

Kızı için çabalayan Uğur’la vakit geçirdikçe onun samimiyetine inanan Yonca, Uğur’a destek olmaya başlamıştır. Profesyonelce yardım ettiği Uğur’a karşı farkında olmadan başka türlü de bir yakınlık duymaya başlamıştır. Hisleri hiç karşılıksız değildir.

İlker Adalet’in anlattıklarıyla yıkılır. Menekşe’nin kendisine yalan söylediğini öğrenmiştir. İlker ve Menekşe bu yüzden birbirlerine girer. İkili arasında gerilim tavandır. Bu arada Yavuz’un Tolga’yla henüz işi bitmemiştir. Samimiyeti arttırmak niyetiyle Menekşe’yi ve ailesini akşam yemeğine davet eder. Tolga’nın Furkan’la karşılaşması Ayşe’yi ve Menekşe’yi zor duruma düşürecektir. Ayşe yemeğe engel olabilecek midir?

Yavuz’un planının sekteye uğraması B planını devreye sokmasına neden olacaktır. Yavuz yine parayı kullanarak kundak işinden kalan tüm pürüzleri çözmeyi planlamıştır. Ancak yaptığı hamle Uğur’u durdurmak yerine daha da hırslanmasına neden olur. Uğur çeteyle bağlantı kurabileceği yerin kebapçı olduğunu keşfetmiştir artık. Karısının katilini bulmak uğruna hayatını, mesleğini, her şeyini kaybetmeyi göze almak üzeredir.

KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM 5. BÖLÜM CANLI İZLE