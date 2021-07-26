Kahraman Babam dizisi, hayatları pahasına alevlerin arasına atlayan itfaiyecilerin yaşamlarını konu ediyordu. Başrollerinde Nilay Deniz, Görkem Sevindik ve Ushan Çakır gibi isimlerin bulunduğu Kahraman Babam dizisi sürpriz kararla final yapıyor… Peki Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final yapıyor?

KAHRAMAN BABAM FİNAL Mİ OLUYOR? KAHRAMAN BABAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show Tv'de ekrana gelen Kahraman Babam dizisi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak Show TV ekranına veda edecek. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizide reytinglerde istenilen sonuç elde edilmediği için final kararı alındığı duyuruldu.

İSMİ DEĞİŞMİŞTİ, YİNE OLMADI

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle izleyici ile buluşmuştu. Ancak ilk bölümüyle de reytinglerde istenilen sonuca ulaşamayan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı. Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Yeniden istenilen sonuçlara ulaşılamayınca dizi finale gitme kararı aldı.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİNİN KONUSU

İtfaiye çavuşu Uğur, görevi gereği insanları ateşlerin içinden kurtarırken, kendi eşini yangından kurtaramaz ve genç karısı hayatını kaybeder. Eşinin vefatının ardından küçük kızı Ömrüm de annesinin ailesi ile yaşamaya başlar.

Diğer yandan Uğur’un en yakın arkadaşı Cem, artık onun can düşmanı olmuştur.

Cem, Uğur’un karısının kardeşidir ve ablasının ölümüne Uğur2un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm’ü aile ortamında yetiştirmek isteyen Cem, Uğur’a karşı bir hukuk mücadelesi başlatır.