Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?
Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi Kahraman Babam izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...
Kırmızı Kamyon olarak ilk bölümle geçtiğimiz aylardan yayınlanan dizi isim değiştirerek Kahraman Babam ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncuları merak konusu oldu. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularına yanıt almak için haberimizi okuyabilirsiniz...
KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI KİMLER?
Haziran ayında başlayacağı bilinen dizinin oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Sema Ergenokon ele aldığı yapımcılığını ise 10.Ev'in üstlendiği Kahraman Babam dizisinin oyuncuları:
Görkem Sevindik – Uğur
Nilay Deniz – Yonca
Ushan Çakır – Cem
Fatih Al – Yavuz
Tuğçe Altuğ – Zehra
Deniz Hamzaoğlu – Tolga
Aslı Orcan – Ayşe
Toprak Sağlam – Gönül
Burak Berkay Akgül – İlker
Sümeyye Aydoğan – Menekşe
Timur Ölkebaş – Bedri
Gürberk Polat – Murat
Efekan Can – Furkan
Melisa Akman – Hazan
Uğur Arda Başkan – Abdo
Bülent Ergün
KAHRAMAN BABAM HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Kahraman Babam dizisi 14 Haziran’dan itibaren her Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlıyor.
KAHRAMAN BABAM KONUSU
Dram ve aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu dizi, Bir baba ve kızının hikayesini anlatıyor. İtfaiyecileri de konu edinen dizi, aksiyon sahneleri ile büyük ilgi toplayacak.