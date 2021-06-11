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Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi Kahraman Babam izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?

Kırmızı Kamyon olarak ilk bölümle geçtiğimiz aylardan yayınlanan dizi isim değiştirerek Kahraman Babam ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncuları merak konusu oldu. Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne? sorularına yanıt almak için haberimizi okuyabilirsiniz...

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Haziran ayında başlayacağı bilinen dizinin oyuncuları merak ediliyor. Senaryosunu Sema Ergenokon ele aldığı yapımcılığını ise 10.Ev'in üstlendiği Kahraman Babam dizisinin oyuncuları:

Görkem Sevindik – Uğur

Nilay Deniz – Yonca

Ushan Çakır – Cem

Fatih Al – Yavuz

Tuğçe Altuğ – Zehra

Deniz Hamzaoğlu – Tolga

Aslı Orcan – Ayşe

Toprak Sağlam – Gönül

Burak Berkay Akgül – İlker

Sümeyye Aydoğan – Menekşe

Timur Ölkebaş – Bedri

Gürberk Polat – Murat

Efekan Can – Furkan

Melisa Akman – Hazan

Uğur Arda Başkan – Abdo

Bülent Ergün

Kahraman Babam oyuncuları kimler? Kahraman Babam hangi gün başlıyor? Konusu ne?

KAHRAMAN BABAM HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kahraman Babam dizisi 14 Haziran’dan itibaren her Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlıyor.

KAHRAMAN BABAM KONUSU

Dram ve aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olduğu dizi, Bir baba ve kızının hikayesini anlatıyor. İtfaiyecileri de konu edinen dizi, aksiyon sahneleri ile büyük ilgi toplayacak.

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