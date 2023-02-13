Kahraman hemşire deprem anında kaçmak yerine çocukları kurtardı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ili de etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremde Gaziantep'te bulunan İnayet Topçu hemşireleri kahramanca mücadele etti. Hastanenin yeni doğan bölümünde yatan ve kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan iki hemşirenin ardından aynı hastanede bulunan Şeyma hemşire ise hasta çocukları kurtarmak için mücadele etti.

"SERVİSTEKİ ÇOCUKLARIM"

Şeyma hemşire deprem esnasında yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı:

Şeyma hemşire; "Onları kurtaramasam ve bir çöküntü olsa bile onların yanında olacaktım. Servisimde yatan çocuğu tanıyorum. Sürekli kontrol ettiğim bir hastamdı. Onlar önce Allah'a sonra bize emanetler. Biz her ne olursa olsun onların yanında olmamız gerekiyor. Ben de o gün vicdanen ve kalben burada olmam gerektiği için geldim. Tanımıyor olsam da yine aynı şeyi yapardım. Saat 04.00 civarında acil servise doğru gittim. Ekip arkadaşlarımın yanına gitmiştim. Sarsıntıyı hissettiğimde 'servisteki çocuklarım' dediğimi hatırlıyorum. Önce soğukkanlı olmaya çalıştım. Sarsıntının biraz hafiflediğini hissedince onları direk aldım ve dışarıya güvenli bir şekilde çıkarmak istedim." dedi.

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"VİCDAN AZABINDAN YAŞAYAMAZDIM"

Sözlerine vicdanım çok rahat diye devam eden hemşire; "Tekrar geri döndüm. 109 numaralı odada ortopedi hastam vardı. Çıkamadı ben de onun çıkarmaya çalıştım. O hastam için tekrar geri döndüm. O hastayı çıkardıktan sonra ikinci katta dahiliye servisimiz var. Oradaki yetişkin hastalarımızı buradaki arkadaşlarımla birlikte el birliğiyle çıkardık ve güvende olmalarını sağladık. Ailem de Gaziantep'teydi ancak asla telefon açamadım. Ailemin nasıl olduğunu bilmiyordum ama görevimi yerine getirmeye çalıştım. Vicdanen içim çok rahat. Hastalarıma bir şey olsaydı vicdan azabından yaşayamazdım." ifade etti.