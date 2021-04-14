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  3. Kahraman Mehmetcik her alanda yardıma koşmaya devam ediyor

Kahraman Mehmetcik her alanda yardıma koşmaya devam ediyor

Kahraman Mehmetçik, heyr yerde yardıma koşuyor Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamda, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kahraman Mehmetcik her alanda yardıma koşmaya devam ediyor

milletimizin göz bebeği kahraman mehmetciğimiz her alanda yardıma koşmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

kahraman mehmetciğimiz her alanda yardıma koşmaya devam ediyor.

"MEHMETCİK HER ALANDA YARDIMA KOŞUYOR"

MSB, Suriye'de insani yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

kahraman mehmetciğimiz her alanda yardıma koşmaya devam ediyor.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM DAĞITTILAR"

"Kahraman Mehmetçik, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı ve çocuklarla birlikte ağaç dikti."

KAYNAK; İhlas Haber Ajansı

 

 

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