Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Erdal Balta, aracında seyir halindeyken yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini fark ederek onu hemen hastaneye yetiştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Erdal Balta, aracında seyir halindeyken yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini fark ederek onu hemen hastaneye yetiştirdi.

Olay, Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Erdal Balta, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yolcunun fenalaştığını gören şoför olayın ciddiyetini anlayarak güzergahını değiştirdi. Hastaneye hızla giden otobüs şoförü, fenalaşarak kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Hastaneye götürülen 33 yaşındaki Burak Şimşek'in yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hemen tedavi altına alınan yolcunun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken ilk müdahaleyi otobüste bulunan bir hemşire yaptı. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Güzergahımı değiştirerek hemen hastaneye yetiştirdim"

Kahraman şoför güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu en kısa sürede hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "Olay, epilepsi hastası olan yolcunun kalp krizi geçirdiğini anladıktan sonra güzergahımdan çıkarak en yakın hastaneye gitmek zorunda kaldım. O kadar trafik olmasına rağmen 7 dakika da hastaneye yetiştirdim. O saatlerde otobüsün içerisinde hemşireler vardı onlarda sağ olsun yardımcı oldular. İlk müdahaleyi otobüs içerisinde bulunan hemşireler yaptı" dedi.

"Hastanın hayati tehlikesi yokmuş"

Kalp krizi geçiren yolcu Burak Şimşek'e ulaşarak durumunun iyi olduğunu ve yakınlarının teşekkür ettiğini söyleyen Balta, "Hastanın yakınlarını arayarak hastanın durumunu öğrendik. Hayati tehlikesi yokmuş. Yakınları çok teşekkür ederek şükranlarını sundular. Biz Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Fatma Şahin'in vermiş olduğu talimatlar yönünde biz bu tarz olaylarda müdahalelerimizi yapıyoruz. Biz eğitim görüyoruz. Bu konulara tecrübeli olduğumuz için duygusal anlar hissediyoruz. Sonuçta bir can kurtarıyorsun" diye konuştu.

Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Kahraman otobüs şoförü hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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