Kahraman Polis Fethi Sekin anısına bin 500 kilometre pedal çevirdi

Şehitler anısına çıktığı bisiklet turlarıyla bilinen Orhan Kotluk, İzmir Adliyesi'nden teslim aldığı Türk bayrağını şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahraman Polis Fethi Sekin anısına bin 500 kilometre pedal çevirdi

Şehitler anısına çıktığı bisiklet turlarıyla bilinen Orhan Kotluk, İzmir Adliyesi'nden teslim aldığı Türk bayrağını şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine getirdi.

İzmir'de yaşayan bisikletçi Orhan Kotluk (47), 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleşen saldırıda, kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin anısına bisiklet turu düzenledi. Türk bayrağını İzmir Adliyesi önünden alan Kotluk, ardından yola çıktı. Bin 500 kilometreyi 12 günde kat eden Kotluk, Elazığ'ın Baskil ilçesine vardı. Kabir başına gelen Kotluk'u, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ve şehit Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin karşıladı. Bisikletinden inen Kotluk, getirdiği Türk bayrağını Kaymakam Kundakçı, Başsavcı Yeğin ve Fikriye Sekin'e verdi. Ardından şehit Sekin'in kabri başında dua eden Kotluk, ziyaret defterini doldurdu.

Bayrağı teslim aldıklarını belirten Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "Öncelikle Orhan ağabeyin ayaklarına ve ellerine sağlık, demek istiyorum. Yaklaşık bin 500 kilometre yolu büyük bir fedakarlıkla, emekle, belli zorlukları aşarak İzmir'den çıkıp Elazığ'ın Baskil ilçesine kadar geldi. Bize şanlı bayrağımızı, kutsal emanetimizi getirdi. Biz, büyük bir şeref ve onurla emaneti kendisinden teslim aldık. Bizler, şehitlere ahde vefa borcunu ödeyemeyiz, ömrümüz buna yetmez ama şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapmak da boynumuzun borcu. Orhan ağabeyin bugün yaptığı da buna en güzel örneklerden bir tanesiydi. Tüm Türkiye'ye, kamuoyuna tekrardan Fethi Sekin'i, şehitlerimizi, şehitlerimizin hakkını, ahde vefa duygusunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Bu vesileyle bu organizasyona emek verenlerden Allah razı olsun" dedi.

2005 yılından bu güne kadar aziz kahramanlar adına pedal çevirdiğini aktaran Orhan Kotluk, "Şimdiki faaliyetimiz 5 Ocak 2017 yılında İzmir Adliyesi önünde bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken kurşunu bitmesi sonucu şehit düşen polis memuru kahramanımız Fethi Sekin anısına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından teslim aldığım şanlı Türk bayrağımızla beraber 12 günlük bisiklet yolculuğu sonrası bugün Elazığ Baskil'deyim. Şehit Fethi Sekin'in mezarı başındayım. Bayrağımızı Baskil Kaymakamına teslim ettim. Ardından şehidimizin kız kardeşine yine tüm şehitlerimiz ve Fethi Sekin anısına bir bayrağımızı verdim. Yolculuğum yaklaşık bin 500 kilometre sürdü, 12 gün içinde buraya ulaştım. Ömrüm yettiğince bu tür faaliyetler devam edecek" diye konuştu.

Şehit Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin ise, "Orhan ağabeyimizin bin 500 kilometre uzaklıktan pedal çevirerek buraya gelmesi gerçekten bizi çok onurlandırdı ve sevindirdi. Bu bayrak benim için çok değerli, bunu hep saklayacağım. Burada da kullanmayı düşünmüyorum çünkü bu benim için çok özel oldu. Bu duyarlılığı gösterip geldiği için rabbim, kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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