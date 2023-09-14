Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan kapalı halı saha kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan kapalı halı saha kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramankazan'ın spor potansiyelini artırmak ve gençlerin spora daha fazla dahil olmalarını sağlamak için hayata geçirilen Kahramankazan Belediyesi Kapalı Halı Saha Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Spora ve sporcuya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kahramankazan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kompleks, 42 bin metrekarelik alanda yer alıyor. İki adet kapalı halı sahadan oluşan kompleks, spor tutkunlarına modern ve güvenli bir ortam sunuyor. Kullanıcıların rahatlığı düşünülerek tasarlanan komplekste kafeterya binası, servis alanı, soyunma odaları ve tuvalet bulunuyor. Kapalı halı saha yazın ve kışın faal olacak şekilde Kahramankazan halkına hizmet veriyor. Dostlar Grubu Ekibi'nin Seymen gösterisiyle başlayan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi.

"Belediye başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hassaten teşekkür ediyorum"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanım Sayın Serhat Oğuz yeni bir eser daha ortaya koydu. Hayırlı olsun. Yapmış olduğu eserler ortada. Belediye başkanımızın daha çok eserleri, hizmetleri ve yapacakları var. Yiğit icraatta gerekse benim yiğidim burada. Belediye başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden ve yapmış olduğu bu tesisten dolayı da hassaten teşekkür ediyorum. Ben diyorum kapı gibi belediye başkanımız var. Öyle döner kapı gibi değil başkaları gibi, kale kapısı gibi" dedi.

"Hizmet belediyeciliğini en güzel şekilde temsil etme gayretindeyiz"

Gençlerin spora olan sevgisini ve yeteneklerini geliştirmesini sağlamak amacı ile sporun her dalına destek verdiklerini dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise, "Hizmet belediyeciliğini en güzel şekilde temsil etmek bir adım daha yukarıya çıkarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İlçemizin spor vizyonunu geliştirmek amacı ile önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Gençlerimize söz verdiğimiz halı saha yapımını tamamladık. Tesisimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında protokol ve gençler halı sahada ilk maçı yaptı. Açılış, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kahramankazan Belediyesi’nden kapalı halı saha kompleksi hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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