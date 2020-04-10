Kahramankazan’da yardım seferberliği

) Kahramankazan'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yardım seferberliği başlatıldı.

ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 30 bin maske dağıtılırken, 10 bin hijyen paketi ve 6 bin gıda kolisinin ise dağıtımı sürüyor. Kahramankazan'da başlatılan yardım kampanyası hakkında konuşan Belediye Başkanı Serhat,"Alışverişlerimizi elimizden geldiğince Kahramankazan esnafımızdan yapıyoruz ve 1 ay içinde ilçemiz esnaflarına 3.8 Milyon TL ödeme yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını sizler için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA