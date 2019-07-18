Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs’a yeniden çıkarma yapıyor

KIBRIS Barış Harekâtı'nın en kritik çarpışmalarından olan "Doğruyol-Ataktepe" muharebelerinin kahramanları 20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Türkiye'nin Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Barış Harekâtı'nın 45. yıl dönümü, bu yıl da tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalara ilk kez Bolu Komando Tugayı'nın 1. Komando Taburu askerlerinden oluşan gaziler, "Sonsuza Kadar Tek Yürek" sloganıyla katılacak.

18-21 Temmuz tarihleri arasında KKTC'de ziyaretler gerçekleştirecek gazilere, Başbakan Ersin Tatar tarafından "KKTC Milli Mücadele Madalyası" takılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da kabul edilecek Kıbrıs gazileri, daha sonra şehit arkadaşlarının defnedildiği Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Gaziler aynı gün, 20 Temmuz 1974'te Barış Harekâtı'nın kazanılması açısından dönüm noktası olarak da kabul edilen "Ataktepe-Doğruyol" çarpışmalarının yapıldığı St. Hilarion Bölgesi'ni ziyaret edecek, zafer yürüyüşü yapacak.

EN KRİTİK NOKTALAR

Komite Başkanı Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Emekli Albay Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez, "Değerli komutanlarımız 45 yıl önce elde ettikleri zaferi yeniden yaşayacaklar. O gece St. Hillarion bölgesinde bulunan "Atak Mevzileri', "Keskin Sırt" ve "Doğruyol" ele geçirilmemiş olsaydı bir sonraki gün yapılacak çıkarma harekâtının daha zor ve daha zayiatlı olabilmesi muhtemeldi" dedi.

ATAKTEPE-DOĞRUYOL ÇARPIŞMALARI

Kıbrıs çıkarmasının en kritik anlarında, savaşın kaderini değiştirebilecek kadar değerli olan St. Hilarion bölgesindeki Doğruyol tepesi Rum kontrolüne geçmişti. Bolu Komando Tugayı'nın 1. Tabur Komutanı olan Yarbay Cemal Eruç ve ona bağlı kahraman askerleri bir destan yazarak bu tepeyi geri aldılar.

20 Temmuz gecesi saatler 24.00'ü gösterdiğinde başlayan çarpışmalar, 21 Temmuz günü saat 10.30'a kadar devam etmiş ve kahraman komandoların kendilerinden sayıca üstün ve ağır silahlarla mevzilenmiş Rum ve Yunan birliklerine karşı aldıkları kesin zaferle sonuçlanmıştı.

10 saati aşkın devam eden çarpışmalarda Bolu Komando Taburu aralarında 3. Bölük Komutanı Üsteğmen Oğuz Yener'in de bulunduğu 7 kahramanını şehit vermişti. Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu Barış Harekâtı sırasında toplam 21 şehit vermiş, 56 personel de yaralanmıştı.

DHA