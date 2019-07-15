Kahramanlar Anadolu Üniversitesinde yapılan etkinliklerle anılıyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen "Kahramanlara İthafımız" dinletisi, Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü Anadolu Makam Topluluğu'nun, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" anma etkinlikleri kapsamında hazırladığı ve çok sayıda dinleyicinin katıldığı anmada, duygu dolu anlar yaşadı. Günün anlam ve önemine vurgu yapılan etkinlikte, Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen türkülere hayat verildi. Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğretim görevlilerinden oluşan Anadolu Makam Topluluğu'nun özenle hazırladığı dinletiye, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Başar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda fakülte dekanı, daire başkanı ve öğretim görevlisi katıldı. "Kahramanlık, birlik, demokrasi" gibi milli duyguların işlendiği etkinlik, sözlerini Yahya Kemal Beyatlı'nın yazdığı ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenen "Mehter Marşı" ile son buldu.

"Kahramanlara ithafımızı gerçekleştirebildiğimiz için güzel duygular içerisindeyiz"

Repertuar olarak özellikle ülkenin farklı yörelerine ait olan türküleri seçerek milli bilinç uyandırmayı hedeflediklerini belirten Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doç. Esra Berkman, "Bugünü anmak için konservatuarımızın bize bu görevi vermiş olmasından da Anadolu Makam Topluluğu olarak gurur duyuyoruz. Kültür ve özelinde müzik ile türkülerimizin getirdiği o ayak izi üzerinde toplumsal ve sosyal olayların etkisinin olduğunu hep görüyoruz. O yüzdendir ki bu türküleri dinlerken hepimizin gözleri yaşarıyor. Dolayısıyla müzik, sahne sanatları ve diğer sanat dallarının bu tip sosyal ve kültürel hayatı etkileyici kötü olaylarda dahi elim durumları hatırlatıcı ama geleceğe de umutla bakmamızı gerektiren yönleri ile karşılaşmış oluyoruz. Biz de bugün kahramanlara ithafımızı gerçekleştirebildiğimiz için güzel duygular içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA