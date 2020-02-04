Kahramanlar ödüllendirildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından deprem bölgesine sevk edilen 11 kişilik Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), arama kurtarma çalışmaları sırasında gösterdiği performans, fedakarlık ve özverili çalışmalarıyla Vali Aykut Pekmez tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Adıyaman UMKE ekibinden Emine Kuştepe, kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında Azize isimli depremzedeyle telefonla bağlantı kurup 8 kişinin kurtarılmasına vesile olmuş ve tüm Türkiye'nin takdirini kazanarak depremin sembol ismi olmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Elazığ'dan dönen Adıyaman UMKE, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'le birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, zorlu kış şartlarına rağmen gönüllü olarak Elazığ'da depremzedelerin yardımına koşan ve fedakarca arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren Adıyaman UMKE Ekibine teşekkür ederek, gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Vali Aykut Pekmez, doğal afetlerde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir birimi olduğunu belirtti.

Vali Pekmez, "UMKE Ekibinin insanları hayata döndürmek için gösterdiği yoğun gayret ve çabasını Elazığ'daki arama kurtarma sırasında gördük. Mobil iletişim merkeziyle ekipler arası koordinasyonu da profesyonelce yöneten UMKE ekibi, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılara seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışma, göçük altında solunum tüpü takmaya kadar pek çok önemli müdahalelerde bulundular. Fedakarca görev yapan UMKE personelimize özverili çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA