Kahramanmaraş'ta Maske denetiminde soba borulu otomobile ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kampasmında alınan yasak kararları delmeye çalışan ilginç haberler ve görüntüler duymaya ve görmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske uygulamasında durdurulan bir otomobile ‘Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek’ ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’ın önemli noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, aynı uyarılar trafikteki sürücülere de iletilirken, kural ihlali yapanlara cezai işlemler tatbik edildi.

"MOTORUN KAPOTUNA BORU YAPTI"

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, 46Plakalı bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin motor kaputu üzerinde yer alan borulu ekipman nedeniyle sürücü Ali Köfte’ye, ‘Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek’ ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı.

"ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ"

Polis ekiplerinin uyarıları sonrası sürücü Ali Köfte, otomobilindeki borulu ekipmanı bulunduğu yerden çıkardı.

Otomobiline süs olsun diye soba borusu ile ekipman yaptığını söyleyen Ali Köfte, "Bunlar yarış arabalarına takılıyor, motorun daha iyi performans sağlasın diye ve arabanın daha hızlı gitmesi için böyle takıyorlar. Karbüratöre havanın daha iyi gelmesi için böyle süs olsun diye bu parçayı taktım" dedi.

Sürücüye maske takmadığı içinde cezai işlem tatbik edildi.