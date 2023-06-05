Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, depremlerin ardından hızla yeniden inşa ediliyor! Kalıcı konutlarla güçlü bir normalleşme sürecine adım atan ilçede, binlerce konutun yapımı devam ediyor. Deprem sonrası hızlı ve etkili müdahalelerle vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken, Afşin ilçesi, güvenli ve modern bir yaşam alanı haline dönüşüyor.

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Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından Afşin ilçesinde hükümet tarafından başlatılan konut inşaatlarıyla normalleşme süreci hızla ilerliyor. Depremlerden en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Afşin'de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Devlet, büyük yıkımın yaşandığı o günlerde hemen yaraları sarmak için girişimlere başladı. 15’inci günde ilk temeller atıldı, aradan geçen 4 ayda da evler neredeyse bitme noktasına geldi.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem sonrası hızlı bir şekilde normalleşmeyi sağlayacaklarını belirtti. Şu anda 3 ayrı bölgede 3 binin üzerinde konut inşa edildiğini ve bu sayının artarak devam edeceğini ifade etti. Afşin ilçesinin deprem öncesi gelecek 50 yılını planladıklarını dile getiren Güven, sağlam zeminli bir alanda imar çalışmalarının tamamlandığını ve TOKİ konutlarına tahsisin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. İnşaatları devam eden konutlar ile birlikte Afşin ilçesi deprem sonrası normalleşmeyi en hızlı gerçekleştiren şehirlerden biri olacak.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor

Ayrıca, Afşin ilçesinde depreme dayanıklı şehir konsepti imar tadilatının değerlendirildiği ve projenin onaylanmasının ardından vatandaşlara kendi arazilerinde inşaat yapma izni verileceği bilgisi de paylaşıldı. Bu adımların Kahramanmaraş'ın normalleşme sürecinde büyük bir ilerleme sağlayacağı ve depremzedelerin daha güvenli ve sağlam konutlarda yaşayacağı önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor

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