Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı Hayettin Güngör. Peki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün biyografisi. Detaylar haberimizde.