Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ağaç ile çiçekleri toprakla buluşturmaya devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma master planı çerçevesinde 10 bin endemik tür ağaç ile yüz binlerce çiçek toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için farklı lokasyonlarda ağaç ve mevsimlik çiçek dikimini sürdürdüğü belirtildi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl içerisinde toplamda 10 bin adet ağacın toprakla buluşturulduğu Hercai Menekşe, Süs Lahanası, Nergis Soğanı, Bodrum Papatyası, Kadife, Koyungözü, Horoz İbiği, Rozet Çiçeği gibi yüz binlerce mevsimlik çiçeğin de kavşak ve refüjleri süslediği kaydedildi.

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10 BİN ENDEMİK TÜR AĞAÇ İLE YÜZ BİNLERCE ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehir genelinde ağaç ve mevsimlik çiçek dikimi uygulamalarımız hızla sürüyor. Sorumluluk sahamızdaki merkezi arterler başta olmak üzere şehrimizin onlarca noktasında ağaç ve mevsimlik çiçek dikimini tamamladık. Şehrimizi daha estetik bir hale kavuşturmak için 10 bin adet ağaç ve yüz binlerce mevsimlik çiçek kazandırdık. Daha güzel bir Kahramanmaraş için çalışmalarımız artarak devam ediyor"denildi.

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Açıklamada ayrıca, "Dünya genelinde etkisini hissettiren küresel ısınmaya karşı şehir ekosisteminin korunması amacıyla bir program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Ağaçlandırma Master Planı'na altlık olacak şekilde, belirli bir programla 10 bin ağacı ve yüz binlerce mevsimlik bitkiyi toprakla buluşturduk. Şehrimizdeki yeşil koridor sayısını artırıyoruz. Bu ağaçlandırma seferberliğinin gerek hava kirliliğinin önlenmesi gerekse yerel sıcaklıkların düzenlenmesinde önemli bir etkisi olacağını biliyoruz. Seralarımızda ürettiğimiz bitkileri toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.