Kahramanmaraş caddesinde cephe sağlıklaştırma çalışması yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun imza projeleri arasında yer alan ve yayalaştırılması her kesim tarafından takdir gören Kahramanmaraş Caddesi'nde şimdi de cephe sağlıklaştırma çalışması başlatılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kahramanmaraş caddesinde cephe sağlıklaştırma çalışması yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun imza projeleri arasında yer alan ve yayalaştırılması her kesim tarafından takdir gören Kahramanmaraş Caddesi'nde şimdi de cephe sağlıklaştırma çalışması başlatılıyor. 15 Eylül Cuma günü başlayacak çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehirde uzun yıllardır konuşulan fakat herhangi bir adım atılmayan Maraş Caddesi için ortaya koyduğu irade ile her kesimin takdirini kazanmıştı. Yayalaştırma çalışması sonrası paralel üç cadde olan Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi adeta açık AVM haline dönüşürken, bu caddeler yaz boyu turistlerin de uğrak yeri oldu. Turizm sezonunun kapanmasını bekleyen Büyükşehir Belediyesi, Maraş Caddesi ve ara sokaklarında cephe sağlıklaştırma çalışmalarına start veriyor. 15 Eylül Cuma günü başlatılacak cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandığında Meydan bölgesi bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanmaraş Caddesi ara sokak dükkân cepheleri projesi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki alan içerisinde 4 adet tescilli yapı, 20 adet koruma alt bölgesinde kalan yapı ve 31 adet koruma alanı dışında kalan yapı mevcuttur. Proje kapsamında, toplam 55 adet bina bulunmaktadır. 21 adet binada cephe temizliği, 29 adet binada mantolama üzeri boya, 1 adet binada mevcut alüminyum kompozit kaplama üzeri boya uygulanacaktır. 4 adet tescilli binaya ise dokunulmayacaktır. Zemin kat dükkân cephelerinde binanın mevcut durumuna göre press tuğla veya emprenyeli ahşap kaplama olmak üzere iki farklı malzeme kullanılacaktır. 14 adet binanın cephesi press tuğla kaplama 13 adet binanın cephesi ise emprenyeli ahşap kaplama yapılacaktır. Turizm sezonunda şehrimizi ziyaret eden turistlerimizin rahatsız olmaması için projeyi 15 Eylül'de başlatma kararı aldık. Çalışmalar tamamlandığında Maraş Caddesi'nin çehresi değişecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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