Kahramanmaraş depremi hasara yol açmıştı! Sivas'ın Gürün ilçesinde şiddetli deprem!

Niğde'de 4.5, Konya'da 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından bu kez Sivas sallandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre saat 20.19'da Gürün ilçesinde 5.3 km derinlikte 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından bu kez saat 21.37'de yerin 6.85 km altında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin Kahramanmaraş merkezli depremin hasar bıraktığı Gürün'de yaşanması endişeye yol açtı.

Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD 24 ŞUBAT 2023 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2023 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2023 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.