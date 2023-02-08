Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı!

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden olan Gaziantep'te çekilen fotoğraf depremin şiddetini gözler önüne serdi. Maraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasında bulunan tren rayları, depremin etkisiyle büküldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, 10 ilde büyük hasara yol açtı. Depremin en çok zarar verdiği illerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi arasında bulunan tren rayları depremin etkisiyle büküldü.

Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı!

RAYLAR NEDEN BÜKÜLDÜ?

Yaşanan durumu değerlendiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel, rayların durumunu değerlendirdi.

Rayların mühendislik hesabı yapılmadan rastgele döşendiğini ifade eden Prof. Dr. Erhan Altunel, "Bu raylar eski dönemlerde döşenmiş olduğu için insanlar bu yüzey kırığının ne tür şeylere sebep olabileceğini bilemiyordu. Hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan rastgele döşenmiş bir demiryolu bu" değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı!

"TREN RAYLARINDAKİ DURUM, AÇIĞA ÇIKAN ENERJİYİ İŞARET EDİYOR"

Altunel sözlerini şöyle tamamladı:

"Tren raylarındaki durum, açığa çıkan enerjiyi işaret ediyor. 250 kilometre uzunluğunda yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir düzlem boyunca iki taraftaki bloklar zıt yönlerde hareket ediyor. Bu çok büyük bir güç. Doğal olarak fay üzerine inşa edilmiş mühendislik yapılarında da bu şekilde ötelenmeler yaşanıyor."

Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı! Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı! Kahramanmaraş depremi rayları büktü! Görenler gözlerine inanamadı!

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