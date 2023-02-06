Türkiye deprem gerçeğini yeniden yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin yanı sıra komşu ülkeleri de etkileyen deprem sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi. Deprem 10 ilde hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerin 5.0 km altında 7.5 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE, NE KADAR SÜRDÜ? HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

Edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem yaklaşık 1 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere son bilgilere göre 78 artçı deprem meydana geldi.