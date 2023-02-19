Kahramanmaraş depremi sonrası şaşkınlık yaratan görüntü! 4 katlı avize dükkanı sapasağlam kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde de hasar almayan 4 katlı avize dükkanı şaşkınlık yarattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde binlerce bina yıkıldı.

Kahramanmaraş depremi sonrası şaşkınlık yaratan görüntü! 4 katlı avize dükkanı sapasağlam kaldı

DEPREMDEN ETKİLENMEDİ

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı ise depremden etkilenmedi.

Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş depremi sonrası şaşkınlık yaratan görüntü! 4 katlı avize dükkanı sapasağlam kaldı

AFAD ve Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş Göksun'da şiddetli artçı depremAFAD ve Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş Göksun'da şiddetli artçı deprem

Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdüKandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 3 farklı şok 80 saniye sürdü

Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...

Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldüKahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Peş peşe ışıklar parladı, şehir karanlığa gömüldü

Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!Türkiye Kahramanmaraş'ta 2 değil 3 büyük deprem yaşamış olabilir!

Son dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldıSon dakika | Kahramanmaraş'ta mucize: 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 1 kişi, 198.saatte enkazdan çıkarıldı

Son dakika | Depremler bitmiyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.9 büyüklüğünde artçı depremSon dakika | Depremler bitmiyor: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.9 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!

Kahramanmaraş depreminden geriye akıllardan silinmeyecek iki kardeşin birbirine o notu ve fotoğrafı kaldı: "Karanlık yerlerde sana ışık olsun"Kahramanmaraş depreminden geriye akıllardan silinmeyecek iki kardeşin birbirine o notu ve fotoğrafı kaldı: "Karanlık yerlerde sana ışık olsun"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir tonluk market rafı beşik gibi sallandı!
Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir tonluk market rafı beşik gibi sallandı!
Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var
Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var
Osmaniye'de yürekleri dağlayan görüntüler! Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıktan ayrılmıyor!
Osmaniye'de yürekleri dağlayan görüntüler! Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıktan ayrılmıyor!
Son Haberler
Esneyder Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esneyder Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Esneyder Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esneyder Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darwin Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darwin Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!
Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Çok Okunanlar
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Depremden kurtulan aile, Konya'daki yangında can verdi: 7 ölü
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!