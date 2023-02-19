Kahramanmaraş depremi sonrası şaşkınlık yaratan görüntü! 4 katlı avize dükkanı sapasağlam kaldı

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde binlerce bina yıkıldı.

DEPREMDEN ETKİLENMEDİ

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı ise depremden etkilenmedi.

Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.

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