Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü 2023? Kaç kişi yaralandı? İşte il il ölenlerin sayısı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4'lük deprem 10 ilde hissedildi. Çok sayıda binanın hasar gördüğü Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve daha fazla illerde çok sayıda vatandaşın göçük altında kaldığı ölü ve yararlıların olduğu Fuat Oktay tarafından açıklandı. Açıklama sonrası vatandaşlar ise Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü 2023? Kaç kişi yaralandı? Sorularına cevap aramakta. İşte il il ölenlerin sayısı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın depremle ilgili yaptığı açıklamada, toplam can kaybının 284'e ulaştığını, 2323 de yaralı olduğunu, 1710 binanın yıkıldığını söyledi.

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ 2023?

Sabah saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcı ilçesinde 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta çok sayıda ev yerle bir olurken kent enkaz yığını haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta 70 kişi yaşamını yitirmiş ve 200 kişi yaralanmıştır.

OSMANİYE'DE DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Kahramanmaraş depremine ilişkin yaptığı açıklamada Osmaniye'nin de etkilendiği deprem sonrası 20 kişi yaşamını yitirmiş ve 200 kişinin yaralandığını ifade etti.

Haberin Devamı

HATAY'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelerde Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay'da en çok etkilenen illerden birisi olurken 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır.

ADIYAMAN'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Adıyaman'da en çok etkilenen şehirler arasında yerini aldı. Adıyaman'da deprem sonrası 13 yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Diyarbakır, Kahramanmaraş depremini en çok hisseden şehirlerin arasında yerini alırken ilk belirlemelere göre14 kişi yaşamını yitirirken, 226 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

7.4 ile sallanan Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa'da büyük hasar aldı. Çok sayıda evin yıkıldığı Şanlıurfa'da 18 kişi yaşamını yitirdi ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

GAZİANTEP'TE DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Kahramanmaraş'a sınırı bulunan Gaziantep de deprem sonrası büyük bir yıkım almış tarihi Gaziantep Kalesi de büyük hasar görmüştü. Çok sayıda evin de enkaza döndüğü şehirde 80 kişi yaşamını yitirirken 600 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KİLİS'TE DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamalara göre Kilis de 8 can kaybı yaşanırken, 200 kişi de yaralandı.

ADANA'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Adana'da çok sayıda bina hasar alırken enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4'lük deprem sonrası Adana'da ise 10 kişi yaşamını yitirirken 118 kişi yaralandı.

MALATYA'DA DEPREM SONRASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Kahramanmaraş depreminde n çok etkilenen ve hasar illerin başında gelen Malatya'da ise ilk belirlemelere göre 47 kişi yaşamını yitirirken, 550 kişi de yaralandı.