Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Dulkadiroğlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dulkadiroğlu ilçesinin bağlı bulunduğu Kahramanmaraş ilinde 1168163 kişi yaşamaktadır. Kahramanmaraş ili 14520 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,372 (km²) si Dulkadiroğlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu nüfusu 223 bin 277 kişidir.

Kahramanmaraş Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 168 bin 163 kişidir.

Dulkadiroğlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

223 bin 277 kişidir.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir.

Dulkadiroğlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Dulkadiroğlu ilçesinin telefon alan kodu 0 344 şeklinde başlamaktadır.

Dulkadiroğlu ilçesinin bağlı olduğu Kahramanmaraş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Kahramanmaraş ilinin plaka kodu 46 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020