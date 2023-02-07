Kahramanmaraş Elbistan'dan yürekleri yakan haber: 1.5 yaşındaki Göktuğ bebek, annesi ve anneannesi hayatını kaybetti

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon insanı etkileyen depremde enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları ve umut dolu bekleyiş sürüyor.

6 KATLI BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Bu kapsamda Elbistan ilçesi Malatya Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın enkazında bulunan Göktuğ bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler çok yoğun çaba harcadı. Saatlerce süren çalışmalar sonrasında Göktuğ bebeğin babası yaralı olarak kurtarıldı. Sürdürülen çalışmalardan bu kez acı haber geldi.

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ACI HABER GELDİ

Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Yakınları bu acı haberin ardından yıkıldı.

AMCASI SON KEZ ÖPTÜ

Sinir krizi geçirenleri ise çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi. Göktuğ bebeğin son kez yüzünü açan ve öpen amcası ise yürekleri dağladı.